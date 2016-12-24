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Uyuşturucu satıcılarının saldırısına uğrayan AKP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı

24 Aralık 2016 15:25

Uyuşturucu satıcılarının silahlı saldırısına uğrayan AKP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, hayatını kaybetti.

Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini öğrenen AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut'un zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, olay saat 21.30 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Yeğeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini öğrenen AKP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut (35), yeğenini kurtarmak için olay yerine gitti.

Uyuşturucu satıcıları ile bir süre tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Bulut’un kanlar içinde yerde kaldığını gören saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.


Yılmaz Bulut’un yeğeni olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.

Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.

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