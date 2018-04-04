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Uyuşturucu satıcılarına drone destekli operasyon: 42 gözaltı

ADANA, (DHA)- ADANA İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu çetesine yönelik karadan ve denizden, insansız hava aracı drone destekli operasyon düzenlendi

04 Nisan 2018 15:06

ADANA, (DHA)- ADANA İl Jandarma Komutanlığı\'nca uyuşturucu çetesine yönelik karadan ve denizden, insansız hava aracı drone destekli operasyon düzenlendi. 20 adrese yapılan baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde uyuşturucu tacirlerine hem karada hem denizde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 adrese düzenlenen operasyon drone ile takip edildi. Evlerinde saksıda kenevir yetiştiren zehir tacirleri gözaltına alınırken bazı şüpheliler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yardımıyla denizde seyir halindeyken teknelerde yakalandı. Gözaltına alınan toplam 42 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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