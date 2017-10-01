Uyuşturucu satıcıları sokak ortasında çatıştı

Mehmet CANDAN /İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, \'Torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen iki grup arasında silahlı kavgada 7 kişi gözaltına alındı. Olayda 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Bayraklı\'da meydana geldi. İki grubun silahlı kavga ettiği üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesi üzerine kavga eden şüpheliler ara sokaklara kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüphe üzerine durdurulan otomobildeki iki kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada Diyarbakır\'dan getirildiği tespit edilen 16 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişinin ifadesi doğrultusunda bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise kavgada kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen zanlıların uyuşturucu satışı yüzünden yaşanan tartışma sonucu kavga ettikleri belirtildi. Yaralananın olmadığı kavgada gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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