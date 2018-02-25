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Uyuşturucu satıcıları 'çürük kavun' operasyonuyla yakalandı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı 'çürük kavun' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanarak, tutuklandı

25 Şubat 2018 14:53

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı \'çürük kavun\' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanarak, tutuklandı.
​Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonrası şafak operasyonu düzenledi. Ekiplerin \'çürük kavun\' adını verdikleri operasyonda, 8 ayrı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 60 polis görev alırken, narkotik köpekleri de kullanıldı. Operasyonlarda 17 uyuşturucu satıcısı ile 5 cezaevi firarisi gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarının evlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kesici ve delici aletler ile değişik türde uyuşturucular ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 17 şüpheliden A.U., S.K. ve O.Ç., denetimli serbestlik şartıyla bırakıldı. 
\'Kasten yaralama\', \'hırsızlık\', \'tehdit\', \'şantaj\', \'cinsel istismar\' gibi çeşitli suçlardan emniyette kayıtları olduğu öğrenilen H.Ü., H.Ç., F.Ş., M.U., Ö.D., M.A.D., A.A., K.D., M.Y., E.A., H.Ç., A.D., H.H.Ö. ve M.F.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Sincan Cezaevi\'ne gönderildi.

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