Uyuşturucu operasyonunda polislerin 'hocası' yakalandı

Narkotik polisi, şimdiye kadar yapılan en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi.



Operasyon sonucu yakalanan çetenin liderliğini yapan kişi polisi şaşırttı. Çünkü, uyuşturucu şebekesinin başında Narkotik Şube Müdürlüğü’nde bilirkişi olarak görev yapan ve polislerin kendisine 'Hocam' dediği eski bir öğretim görevlisi vardı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 yıl süren takip sonucu çökertilen 11 kişilik çeteyle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde basın açıklaması yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada İstanbul Valisi Muammer Güler, operasyon için “Şimdiye kadar yapılan en büyük uyuşturucu operasyonu. Geçtiğimiz günlerde sel afeti yaşandığı sırada polisimiz de afet boyutunda değerlendirebilecek olan insanlığı tehdit eden uyuşturucu maddeyi ele geçirmiştir. Bu operasyonda yakalanan ve şu ana kadar tahlili yapılan kimyevi maddelerden yaklaşık 3 ton amfetamin maddesi üretilebileceği anlaşılmıştır. Ele geçirilen amfetamin miktarı, ülkemizde şimdiye kadar yakalanan toplam amfetamin miktarının 4 katıdır. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden Begüm kızımızın katilleri arasında bu maddeyi üretenler de vardır” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise, ''Bu bir savaştır. İnsanlığı zehirleyen bu kişilere karşı savaşımız devam edecektir'' değerlendirmesinde bulundu.



2 milyar TL değerinde uyuşturucu madde



Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir yıl önce ortaklaşa bir çalışma başlattı. Teknik, fiziki ve istihbarat takip sonucu süren çalışmaların ardından Tuzla ve Pendik’te tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi. Bu adreslerden 3’ünün uyuşturucu imalathanesi ve 1’inin de depo olarak kullanıldığı belirlendi.

Burada yapılan aramalarda captagon ve eroin yapımında kullanılan 30 ton kimyasal madde ele geçirildi. Maddelerin arasında 400 kilogram amfetamin maddesi, 600 kilogram benzil metil keton ve 5 ton da alfa aseliton fenil maddesi olduğu öğrenildi. Yetkililer, ele geçirilen malzemeyle piyasa değeri 2 milyar TL olan 200 milyon adet captagon hap yapılabileceğini belirtti. 4 ayrı adresten Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü görevlilerince alınan toplam 377 adet numune madde, incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuarına götürüldü.



Çete liderine narkotik polisi ''Hocam'' derdi



Soruşturma kapsamında liderliğini eski öğretim görevlisi Doç. Dr. H.R.I ve yardımcılığını ise işadamı H.K’nın yaptığı aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 11 kişilik çete çökertildi. Yakalananlardan Doç. Dr. H.R.I ve işadamı H.K’nın kimliği polisi şaşırttı. Alınan bilgiye göre, daha önce de 2007 yılında yakalanan ve 14 ay cezaevinde yatan H.R.I narkotik polisinin yakından tanıdığı bir isimdi. Birçok üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan yüksek kimya mühendisi H.R.I, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde bilir kişi olarak görev yapıyordu. Zanlı H.R.I, narkotik operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu hapların içeriğini analiz ediyordu. Narkotik polisinin ”Hocam” diye hitap ettiği H.R.I’nın polis çocuklarına da bur sağlanmasına aracılık ettiği ifade edildi.



H.R.I’nın yardımcısı H.K ise gayrimenkul zengini bir işadamı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Yakası’nda tanınan bir kişi olan H.K’nın Ataşehir’de Kilisli Mustafa Kanat Camii’ni yaptırdığı bildirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan emniyet yetkilileri, 29 Haziran 2009’dan bugüne kadar geçen zamanla ilgili olarak istatistik bilgileri verdi. Verilen bilgiye göre, son 45 gün içinde yurtdışına gönderilmek üzere 492 kilogram eroin, 35 kilogram afyon sakızı ve 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca sokak satıcılarına yönelik operasyonda ise 324 kilogram esrar, 17 kilogram kokain, 137 bin 824 extasy ve 12 bin 72 captagon ele geçirildi.Bu olaylarla ilgili olarak ise 1445 kişi adliyeye sevk edildi.



