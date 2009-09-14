Uyuşturucu operasyonunda polislerin 'hocası' yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 yıl süren takip sonucu
çökertilen 11 kişilik çeteyle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde basın
açıklaması yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada İstanbul Valisi Muammer
Güler, operasyon için “Şimdiye kadar yapılan en büyük uyuşturucu operasyonu.
Geçtiğimiz günlerde sel afeti yaşandığı sırada polisimiz de afet boyutunda
değerlendirebilecek olan insanlığı tehdit eden uyuşturucu maddeyi ele
geçirmiştir. Bu operasyonda yakalanan ve şu ana kadar tahlili yapılan kimyevi
maddelerden yaklaşık 3 ton amfetamin maddesi üretilebileceği anlaşılmıştır. Ele
geçirilen amfetamin miktarı, ülkemizde şimdiye kadar yakalanan toplam amfetamin
miktarının 4 katıdır. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden
Begüm kızımızın katilleri arasında bu maddeyi üretenler de vardır” dedi.
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise, ''Bu bir savaştır. İnsanlığı
zehirleyen bu kişilere karşı savaşımız devam edecektir'' değerlendirmesinde
bulundu.
2 milyar TL değerinde uyuşturucu madde
Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir yıl önce ortaklaşa bir
çalışma başlattı. Teknik, fiziki ve istihbarat takip sonucu süren çalışmaların
ardından Tuzla ve Pendik’te tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi. Bu
adreslerden 3’ünün uyuşturucu imalathanesi ve 1’inin de depo olarak kullanıldığı
belirlendi.
Burada yapılan aramalarda captagon ve eroin yapımında kullanılan 30 ton
kimyasal madde ele geçirildi. Maddelerin arasında 400 kilogram amfetamin
maddesi, 600 kilogram benzil metil keton ve 5 ton da alfa aseliton fenil maddesi
olduğu öğrenildi. Yetkililer, ele geçirilen malzemeyle piyasa değeri 2 milyar TL
olan 200 milyon adet captagon hap yapılabileceğini belirtti. 4 ayrı adresten
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü görevlilerince alınan toplam
377 adet numune madde, incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuarına
götürüldü.
Çete liderine narkotik polisi ''Hocam'' derdi
Soruşturma kapsamında liderliğini eski öğretim görevlisi
Doç. Dr. H.R.I ve yardımcılığını ise işadamı H.K’nın yaptığı aralarında yabancı
uyruklularında bulunduğu 11 kişilik çete çökertildi. Yakalananlardan Doç. Dr.
H.R.I ve işadamı H.K’nın kimliği polisi şaşırttı. Alınan bilgiye göre, daha önce
de 2007 yılında yakalanan ve 14 ay cezaevinde yatan H.R.I narkotik polisinin
yakından tanıdığı bir isimdi. Birçok üniversitede öğretim görevlisi olarak
çalışan yüksek kimya mühendisi H.R.I, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü’nde bilir kişi olarak görev yapıyordu. Zanlı H.R.I, narkotik
operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu hapların içeriğini analiz ediyordu.
Narkotik polisinin ”Hocam” diye hitap ettiği H.R.I’nın polis çocuklarına da bur
sağlanmasına aracılık ettiği ifade edildi.
H.R.I’nın yardımcısı H.K ise gayrimenkul zengini bir işadamı olduğu ortaya
çıktı. İstanbul Anadolu Yakası’nda tanınan bir kişi olan H.K’nın Ataşehir’de
Kilisli Mustafa Kanat Camii’ni yaptırdığı bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Öte yandan emniyet yetkilileri, 29 Haziran 2009’dan bugüne kadar
geçen zamanla ilgili olarak istatistik bilgileri verdi. Verilen bilgiye göre,
son 45 gün içinde yurtdışına gönderilmek üzere 492 kilogram eroin, 35 kilogram
afyon sakızı ve 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca sokak
satıcılarına yönelik operasyonda ise 324 kilogram esrar, 17 kilogram kokain, 137
bin 824 extasy ve 12 bin 72 captagon ele geçirildi.Bu olaylarla ilgili olarak
ise 1445 kişi adliyeye sevk edildi.