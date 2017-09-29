Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba-oğul tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 11 kilo 810 gram esrar, 12 kök hintkeneviri ile silah ve patlayacı maddelerle yakalanıp, adliyeye sevk edilen baba- oğul tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.A.Z.\'nin ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Ziyaretli Mahallesi\'ndeki evine dün sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 11 kilo 810 gram kubar esrar, 12 kök hintkeneviri, 1 kuru sıkı tabanca, bu tabancaya ait 50 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye ve 100 gram barut ele geçirildi. D.A.Z. ile oğlu R.Z., gözaltına alındı. Esrar sattıkları belirlenen baba-oğul, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



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