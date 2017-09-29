T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba-oğul tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 11 kilo 810 gram esrar, 12 kök hintkeneviri ile silah ve patlayacı maddelerle yakalanıp, adliyeye sevk edilen baba- oğul tutuklandı

29 Eylül 2017 17:36

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 11 kilo 810 gram esrar, 12 kök hintkeneviri ile silah ve patlayacı maddelerle yakalanıp, adliyeye sevk edilen baba- oğul tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.A.Z.\'nin ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Ziyaretli Mahallesi\'ndeki evine dün sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 11 kilo 810 gram kubar esrar, 12 kök hintkeneviri, 1 kuru sıkı tabanca, bu tabancaya ait 50 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye ve 100 gram barut ele geçirildi. D.A.Z. ile oğlu R.Z., gözaltına alındı. Esrar sattıkları belirlenen baba-oğul, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN BozdoğanBirBozdoğanJandarma KomutanlığıZiyaretli MahallesiEvdeEsrarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24