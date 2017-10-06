Uyuşturucu operasyonunda fuhuşa zorlanan kadın da kurtarıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da jandarma ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada kokain, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirirken, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kiraladıkları evde zorla fuhuş yaptırmak için tuttukları bir kadın ise kurtarıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul\'dan kentin tatil beldesi Kumbağ\'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Jandarma uyuşturucunun taşınacağı lüks otomobili takibe alarak, Kumbağ girişinde aldığı önlem noktasında durdurup aramaya aldı. Özel eğitimli narkotik köpeği \'Likit\' ile yapılan aramada 15 gram kokain, 20 gram esrar ile 493 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan O.A., M.O., Y.Ç ve N.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

EVLERİNDE ZORLA TUTULAN KADIN BULUNDU

Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüphelinin Kumbağ\'da kiraladıkları eve arama yapmak için giden jandarma ekipleri, burada 30 yaşındaki K.Ö., adında bir kadın buldu. K.Ö., jandarmaya, kendisinin fuhuş yaptırmak için zorlu tutulduğunu belirterek, kurtarılmasını istedi. Jandarma kadını koruma altına alarak, daha sonra irtibata geçtiği ailesine teslim etti.

Uyuşturucu kaçakçıları jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A., M.O., Y.Ç. \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçlamasıyla tutuklanırken, N.A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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