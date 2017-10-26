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Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yaptığı operasyonda 9 kişi yakalandı

26 Ekim 2017 02:41

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de polisin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yaptığı operasyonda 9 kişi yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişi yakalandı. Zanlıların üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş parçalar halinde toplam 15 gram esrar ile 23 gram bonzai ve bu maddelerin satışında kullanılan kitap sayfası ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hesap çetelesi ele geçirildi. Yakalanan zanlılardan Ö.B( 43), A.B (22), N.H.B (23), ve C.G\'ye (30) uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılarak, gözaltına alındı.

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