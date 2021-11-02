İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi

İstanbul Bayrampaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet el bombası, çok sayıda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler üzerinde yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde belirlenen 2 ayrı adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda C.B., F.A. ve S.G. isimli 3 kişi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 9 adet el bombası, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 8 adet boş şarjör, çok sayıda tabanca fişeği, çok sayıda extacy hap, farklı ağırlıklarda metamfetamin ve skunk, hassas terazi ve matkap takımı ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.