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Yaşam

Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

04 Mayıs 2009 20:10

Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da, uyuşturucu satan ve içen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 23 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 aydır takip ettikleri uyuşturucu içen ve satanlara yönelik Tekirdağ, Çorlu, Lüleburgaz ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, İstanbul'da 4, Çorlu'da 17 ve Lüleburgaz'da ise 2 olmak üzere 23 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, bu kişilerin evlerinde yaptığı aramada ise 156 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet mermi, sustalı bıçak, esrar içme düzeneği, uyuşturucu madde satışında kullanılan otomobil ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 795 TL ele geçirdi.

"Cino" isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, gözaltına alınan kişilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

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