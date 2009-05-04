Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da, uyuşturucu satan ve içen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 23 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 aydır takip ettikleri uyuşturucu içen ve satanlara yönelik Tekirdağ, Çorlu, Lüleburgaz ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında, İstanbul'da 4, Çorlu'da 17 ve Lüleburgaz'da ise 2 olmak üzere 23 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, bu kişilerin evlerinde yaptığı aramada ise 156 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet mermi, sustalı bıçak, esrar içme düzeneği, uyuşturucu madde satışında kullanılan otomobil ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 795 TL ele geçirdi.



"Cino" isimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, gözaltına alınan kişilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

