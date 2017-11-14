Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şüphelilere yönelik olarak yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 27 yaşındaki A.A. ile 22 yaşındaki S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 8.5 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen A.A. ve S.E. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye gönderilecek.



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