Uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

EDİRNE’nin Havsa İlçesi'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri ile Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden kimlikleri belirlenen uyuşturucu satıcılarının evlerine sabah satlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen Ş.K., L.Y., Ö.Ö., C.K., E.E., F.K., G.A., M.D., S.K., G.T., O.D., S.K., Ü.K., A.K., Ö.Y., C.D., E.B. gözaltına alındı.
Gözaltındaki 17 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtilirken, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili bilgi verilmedi.