T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

20 Ocak 2010 22:12

EDİRNE’nin Havsa İlçesi'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri ile Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden kimlikleri belirlenen uyuşturucu satıcılarının evlerine sabah satlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen Ş.K., L.Y., Ö.Ö., C.K., E.E., F.K., G.A., M.D., S.K., G.T., O.D., S.K., Ü.K., A.K., Ö.Y., C.D., E.B. gözaltına alındı.

Gözaltındaki 17 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtilirken, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili bilgi verilmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24