Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 12 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik yaptığı operasyonda 12 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin ev, üst ve araçlarında satışa hazır halde paketlenmiş 10 parça halinde sentetik uyuşturucu bonzai, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen kullanılmış rulo halinde alüminyum folyo ve uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 17 yaşındaki M.Ç. işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, 21 yaşındaki yakalanan G.Ç. ve 25 yaşındaki İ.E., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Diğer 9 kişi ise, serbest bırakıldı.