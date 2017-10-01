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Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlen operasyonda gözaltına alınan 2'si Suriyeli 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

01 Ekim 2017 13:24

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlen operasyonda gözaltına alınan 2\'si Suriyeli 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik Konak ve Buca\'da 3 ayrı operasyon düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalarda 160 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş \'meşe\' olarak tabir edilen 340 kokain maddesi, 1845 adet Captagon hap, 50 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş 140 \'meşe\' tabir edilen sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 10 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş 20 meşe tabir edilen esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışında kullanılan şeffaf kilitli poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda V.İ. (28), M.D. (38), Y.O. (28) ile Suriye uyruklu E.M. (23) ve M.E. (23) yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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