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Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

09 Ağustos 2018 22:23

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklandı.
Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün sabah sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyonda N.B, H.T., E.O. ve Ü.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 41 esrarlı sigara, 46.58 gram bonzai, 1 Hint keneviri bitkisi, 13 uyuşturucu hap ve 34.64 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen zanlılar dan H.T., E.O. ve Ü.K. tutuklandı. N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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