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UYUŞTURUCU OPERASYONU: 37 GÖZALTI ANTALYA (A.A)

19 Aralık 2010 01:19

-UYUŞTURUCU OPERASYONU: 37 GÖZALTI ANTALYA (A.A) - 18.12.2010 - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretine yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü kız 10 üniversite öğrencisinin de aralarında bulunduğu 37 kişi yakalandı.   Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ticareti amacıyla kurulduğu iddia edilen bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin istihbarat, teknik ve fiziki takip çalışması sonucu, suç örgütünün lideri, üyesi ve bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler tespit edilirken, suç örgütünün Gazipaşa merkezli olarak 6 ilde uyuşturucu satışı yaptığı ortaya çıkarıldı. Tespitlerin ardından Antalya'nın Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçeleri ile Balıkesir, Isparta, Mersin'in Anamur ilçesi, İzmir'in Eski Foça ilçesi, Aydın'ın Kuşadası ve Bozdoğan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.   Operasyonda suç örgütüne liderlik ettiği iddia edilen E.S. (26) ile uyuşturucu madde satışında yer aldıkları ve suç örgütü üyesi ya da bağlantılı oldukları belirlenen toplam 37 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 10'unun Aydın'daki Adnan Menderes ve Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitelerinin  öğrencileri olduğu belirtilirken, 4'ü kız 10 öğrencinin üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edildi. Zanlıların sorgularının ardından salı günü Gazipaşa'da adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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