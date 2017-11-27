Uyuşturucu kuryesine 16 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu kuryeliği yaparken 5 kilo 170 gram eroin ile yakalanan Ethem Akbay, \'uyuşturucu madde ticareti ve nakli\' suçundan 16 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan yol uygulaması sırasında polisin \'Dur\' ihtarına uymayan Ethem Akbay yönetimindeki 65 DB 435 plakalı kiralık otomobille kaçtı. Çıkan kovalamacada otomobil içindeki çantayı tarlaya atan Akbay, birkaç kilometre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çanta içinde yapılan arama 5 kilo 170 gram eroin çıktı. 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılamada Ağrı Patnos ilçesinde tutuklu bulunan Ethem Akbay, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. Uyuşturucu taşıdığı ifade eden Akbay, \"Yaşanan olaydan dolayı pişmanım\" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ethem Akbay\'a \'uyuşturucu madde ticareti ve nakli\' suçundan 16 yıl 10 ay hapis, 22 bin 500 TL para cezası verdi.