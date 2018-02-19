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Uyuşturucu kuryesi 350 gram kokainle yakalandı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- İSTANBUL'dan Diyarbakır'ın Çermik ilçesine kokain götüren kurye olduğu tespit edilen bir kişi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otogarda otobüsten indiği anda, polis ekipleri tarafından yakalandı

19 Şubat 2018 18:48

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- İSTANBUL\'dan Diyarbakır\'ın Çermik ilçesine kokain götüren kurye olduğu tespit edilen bir kişi, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde otogarda otobüsten indiği anda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde kokain 350 gram ele geçirildi.
Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çermik Emniyet Amirliği Asayiş Şubesi tarafından İstanbul\'dan temin ettiği kokaini Çermik ilçesine getirmeye çalışan ve kurye olarak kullanılan C.D., Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde otogarda otobüsten indiği anda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde 350 gram kokain ele geçirilen C.D. ile irtibatlı bir kişi daha yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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