T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, evde uyuşturucu kullanırken yakalanan 8 kişiden 4’ü tutuklandı

16 Kasım 2018 16:53

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, evde uyuşturucu kullanırken yakalanan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de bir adreste uyuşturucu alemi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarda verilen adrese düzenlenen operasyonda polisler, 8 kişiyi 251 gram esrar, 7 kök kenevir, 5 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile birlikte ele geçirdi. Evde gözaltına alınarak götürüldükleri emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü serbest bırakılırken; M.D., T.D., F.K. ve A.E. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet KORKMAZGÖLBAŞI Adıyaman DHAADIYAMAN GölbaşıGölbaşıEmniyet MüdürlüğüYeni MahalledeEvdeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24