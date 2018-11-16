Uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, evde uyuşturucu kullanırken yakalanan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de bir adreste uyuşturucu alemi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarda verilen adrese düzenlenen operasyonda polisler, 8 kişiyi 251 gram esrar, 7 kök kenevir, 5 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile birlikte ele geçirdi. Evde gözaltına alınarak götürüldükleri emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü serbest bırakılırken; M.D., T.D., F.K. ve A.E. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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