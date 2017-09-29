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Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde polis, park halindeki araçta uyuşturucu madde kullanan G

29 Eylül 2017 19:58

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde polis, park halindeki araçta uyuşturucu madde kullanan G.T.\'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin yakınında bulunan başka bir aracın lastiği üzerine gizlenmiş 500 gram bonzai ele geçirildi.
Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi Yel Sokak\'ta meydana geldi. Yel Sokak\'ta G.T.\'nin park halindeki araç içerisinde uyuşturucu madde kullandığını görenler, durumu polise bildirdi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yel Sokak\'ta araç içerisinde uyuşturucu kullanan G.T.\'yi yarı baygın durumda yakalayarak gözaltına aldı. Polis, şüphelinin yakalandığı çevrede yaptığı aramada başka bir aracın lastiğinin üzerine gizlenmiş yaklaşık 500 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai ele geçirdi. Polis, el koyduğu uyuşturucunun G.T.\'ye ait olduğunu değerlendiriyor. Emniyete götürülen G.T.\'nin 2 ayrı suçtan da arama kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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