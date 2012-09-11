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Uyuşturucu kullanım yaşı 12'ye düştü

TUBİM',n uyuşturucu raporuna göre, uyuşturucu tedavisi görenlerin sayısı iki yılda yüzde 26 arttı

11 Eylül 2012 16:04

 

 

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın 2010 yılı rakamlarına göre verdiği bilgiye göre, uyuşturucu yaşı 12-13’e düştü. Her üç hastadan ikisi eroin kullanımından dolayı yatarak tedavi görüyor. Bağımlılık yaratan maddelerin okul önlerinde satılıyor olması önemli bir sorun.

Nazlıaka, Başbakan Tayyip Erdoğan’a uyuşturucu kullanımına ilişkin sorular yöneltti.

Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), tarafından hazırlanan Avrupa Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin destek verdiği 'Türkiye Uyuşturucu Raporuna göre, 2009 yılında ayakta tedavi için başvuru yapanların sayısı 107 bin. 2010'da yüzde 26 artışla 134 bin 287'ye çıktı.

İlk kez tedaviye başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Tedavi görenlerin yüzde 57'si işsiz, yüzde 3'ü öğrenci. Raporda, uyuşturucu nedeniyle tedavi görenlerin sayısının her geçen gün artığına dikkat çekiliyor. 2010 yılında yatarak tedavi gören her 3 hastadan ikisinin eroin kullandığı belirtiliyor. Nazlıaka’nın başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

-2011–2012 yıllarında Türkiye genelinde ve Ankara’da uyuşturucu kullanımına ilişkin veriler nedir? Uyuşturucu kullanımındaki artış oranı nedir? Bu artışın yaş, cinsiyet, eğitim ve işsizlik gibi kriterlere göre dağılımı nedir? Uyuşturucu kullanım yaşının düşmesinin nedenleri nelerdir?

-2011 – 2012 yıllarında okullarda yaşanan çeteleşme, kavga vb şiddet olaylarının sayısı ve illere göre dağılımı nedir? Bu olaylarda kaç öğrenci yaralanmış ve ceza almıştır?

-Okul çevresinde uyuşturucu satarken yakalananların sayısı nedir? Bu suçtan dolayı ceza alıp tekrar aynı suçu işleyenlerin sayısı nedir?

-Yaşanan olaylar özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu satışının önlemesi konusunda alınan tedbirlerin yetersizliğini göstermektedir. Bu konuda 2012-2013 öğretim yılında hangi ek önlemler alınacaktır?

-Okul içi şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konusunda kaç okulda eğitim verilmiştir? Kaç öğretmen ve öğrenci bu eğitimlere katılmıştır? Bu konuda bilgilendirilen aile sayısı nedir?

-Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar nelerdir? Ayrılan kaynak miktarı nedir? Yeterli midir?

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aylin nazlıakachpuyuşturucu

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