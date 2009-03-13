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Ekonomi

Uyuşturucu kralı Forbes listesinde

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde, Meksika'lı uyuşturucu çetesi lideri de yer aldı.

13 Mart 2009 02:00

Forbes dergisinin yıllık dünyanın en zenginleri listesinde, Meksika'da en çok aranan adam olan, binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan uyuşturucu çetesi lideri de yer aldı. 

Milyarderlerin servetleri eridi

Meksika'da 2001'de hapisten kaçtıktan sonra ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığının hakimiyetini ele geçirmek için cinayetlere giriştiği bildirilen 155 santimetre boyundaki Joaquin Guzman, 1 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle Forbes'un listesine girdi.

Forbes'un yazı işleri müdürlerinden Luise Kroll, Guzman'ın "mülakat için müsait olmadığını", "ancak mali durumunun oldukça iyi olduğunu" söyledi.

Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes, Guzman'ı, dünyanın en zenginler listesinin 701'inci sırasına, diğer yaklaşık 1 milyar dolar serveti olanların yanına yerleştirdi.

Forbes'un, Guzman'ın servetine ilişkin verinin dayanağı olarak, uyuşturucu ticareti uzmanlarının tahminlerini ve ABD hükümeti verilerini kullandığı belirtildi.

Dergi, Meksikalı ve Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarının 2008'de ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından elde ettikleri kara paranın 18 ile 39 milyar dolarını akladıklarını da kaydetti.

Meksika'da geçen yıldan bu yana uyuşturucu kaçakçısı rakip çetelerin birbirleriyle ve güvenlik güçleriyle çatışmalarında yaklaşık 7 bin kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

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