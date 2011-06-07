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Dünya

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ EL YAPIMI TANKLARI ANKARA (A.A)

07 Haziran 2011 17:10

-UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ EL YAPIMI TANKLARI ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Meksika silahlı kuvvetleri, uyuşturucu kaçakçılığında akla hayale gelmeyecek yöntemler uygulayan karteller tarafından üretilen tanklar ele geçirdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, uyuşturucu kartellerinin daha önce el yapımı denizaltılarını ele geçiren Meksika ordusu, bu kez de kaçakçıların yollarda korunmak için kullandıkları el yapımı tanklarını yakaladı. Çelik kaplı ve klimalı araçların ülkenin kuzeydoğusundaki bir sanayi sitesine yapılan baskınla ele geçtiği bildirildi.

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