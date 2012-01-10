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Uyuşturucu kaçakçılarına operasyon TRABZON (A.A)

10 Ocak 2012 19:35

-Uyuşturucu kaçakçılarına operasyon TRABZON (A.A) - 10.01.2012 - Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, O.U, Y.Y, C.B ve A.G'nin ''uyuşturucu madde ticareti yapmak'' suçundan gözaltına alınarak Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında, toplam 15 kilo 672 gram esrarın ele geçirildiği ve olayla ilgili olarak daha önce de 5 kişinin tutuklandığı belirtildi.

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