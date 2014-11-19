Uyuşturucu ile mücadelede yeni adımlar atılıyor

Türkiye'de son dönemde, başta sentetik uyuşturucu olmak üzere, gençlerde uyuşturucu kullanımının artması üzerine hükümet harekete geçti. 28-29 Kasım'da Ankara'da, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açılışını yapacağı "Uyuşturucu ile Mücadele Şurası" gerçekleştirilecek.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'teki haberine göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Şura'ya, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sağlık Bakanları ile üst düzey yetkilileri katılacak.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda ilk adım, Temmuz ayında "Uyuşturucu ile Mücadele Üst Kurulu"nun oluşturulmasıyla atılmıştı. 8 Bakanlıktan oluşan kurulda, uyuşturucu ile mücadele konusunda atılacak hukuki ve idari adımlar üzerinde çalışma başlatıldı. Kasım sonundaki Şura toplantısında da bu önlemler masaya yatırılacak.

Üzerinde çalışma yapılan uyuşturucu ile mücadele eylemleri şöyle:

- Metruk binalar yıkılacak

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için ,özellikle büyük şehirlerde kentsel dönüşüme hız verilecek. Metruk binalar yıkılacak.

- Uyuşturucuyu bırakanlara iş kontenjanı

Uyuşturucuyu bırakanlara devlette, tıpkı eski mahkumlara yapıldığı gibi, iş kontenjanı ayrılması gündemde. Bu konu üzerindeki çalışmalar sürüyor

- Narko timler oluşturulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, daha önce asayiş için oluşturulan Yunus timlerine benzer, narko timler oluşturulacak. Timler, uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman polislerden oluşacak.

- Okullarda eğitim

Okullarda, uyuşturucu konusunda eğitim ve seminerlerle öğrencilerin bilinci arttırılacak

- Aileler bilgilendirilecek

Uyuşturucu kullanımının belirtileri ve bununla mücadele yolları konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi için bir program oluşturulacak.

- Yasal önlemler artacak

Şura'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yasal önlemler masaya yatırılacak. Uyuşturucu satışının cezasının arttırılması gündemde.