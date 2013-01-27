Uyuşturucu iddiasına yanıt: Gerçeği yansıtmayan haberlerin yapılması beni ve sevenlerimi üzdü

Tarkan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak" suçlamalarına ilişkin açılan davanın duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü.

Mütaalasını açıklayan savcı Tarkan'ın tedavi olmasını ve denetimli serbest bırakılmasını talep etti.

Davanın ardından basında hakkında çıkan haberlere tepki gösteren ünlü sanatçı "sonuçlanmamış ve yargılaması devam eden bir dosya ile ilgili gerçek olmayan haberlerin yayınlanması beni de sevenlerimi de üzmektedir" dedi.

Davaya ve basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Tarkan şunları söyledi:

"Görülmekte olan davamın 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan duruşmasında Savcılık Makamı bir mütalaada bulunmuştur. Yasal süreçler ile ilgili aşamalar konusunda Avukatlarım sizleri bilgilendiriyor olacak. Tüm dava süreci boyunca hukuka ve adalete uygun davrandım. Henüz sonuçlanmamış ve yargılaması devam eden bir dosya ile ilgili gerçek olmayan haberlerin yayınlanması beni de sevenlerimi de üzmektedir.

Bu konuda tüm medya mensuplarının özenini rica ederim."

Tarkan'ın avukatı Yunus Egemenoğlu da basında çıkan haberelere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Müvekkilimiz Tarkan Tevetoğlu’ nun yargılandığı dava dosyası ile ilgili olarak yayınlanan hukuka ve gerçeklere uygun olmayan haberler sebebiyle, sizleri bilgilendirmek isteriz;

Açılan davada ve de yapılan yargılamanın 23.01.2013 tarihli duruşmasında Cumhuriyet Savcısı’ nın verdiği mütalaada; Müvekkilimizin kokain kullandığı iddiası, uyuşturucu madde temini iddiası, hapis cezası istemi yer almamaktadır,

Buna ragmen medyada yer alan gerçeklerle bağdaşmayan bazı haberlerle; Müvekkilimizin imaj ve itibarının zedelenmeye çalışıldığını görmekteyiz

Bilgi kirliliğini önlemek ve yanlış yönlendirmeyi engellemek için tekrar tekrar belirtmek isteriz ki;

Ne dava açılırken ne de Cumhuriyet Savcısı’ nın mütalaasında; Müvekkilimizin kokain kullandığına yönelik veya uyuşturucu madde teminine yönelik bir iddia yoktur. Müvekkilimiz ilgili olarak; dava açılma aşamasında da mütalaa aşamasında da, herhangi bir hapis cezasına hükmedilmesi gibi bir istem veya uyuşturucu madde temini iddiası söz konusu değildir. Tüm bunlara rağmen, bu yönde yapılan haberler, daha da ileriye götürülmüş ve Müvekkilimize çöp toplattırılacağı gibi gülünç haberler yapılmıştır.

Cumhuriyet Savcısı’ nın mütalaasında Müvekkilimiz ile ilgili talep ettiği istem; sadece tedbir hükmüdür.

Müvekkilimiz hukuka olan saygısı, hukuka olan güveni sebebi ile yaklaşık üç senedir devam eden yargılama esnasında hiç konuşmamış, hiç yorumda bulunmamıştır. Müvekkilimiz kuşkusuz, hukuka olan saygısını ve inancını aynı kararlılıkta devam ettirecektir. Aynı özen ve saygıyı Basın’ dan da beklemekteyiz."