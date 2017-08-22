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Dünya

Uyuşturucu haplara Trump'ın suratını bastılar

Almanya’da polis,durdurduğu bir araçta, ABD Başkanı Donald Trump’ın kafasının şekline sahip binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi

22 Ağustos 2017 20:53

Alman polisi, geçen cumartesi günü durdurduğu bir araçta 5000 adet ekstazi hap ele geçirdi. Hapların bir yüzünde Trump'ın suratının şekli diğer yüzünde ise adı yer alıyor.

Sputnik’in Huffington Post’tan aktardığına göre Osnabrück şehrinde rastgele trafik kontrolü yapan polis, bir minibüsü durdurdu. Aracın içini kontrol eden polis memurları, 5000 adet ekstazi hap ele geçirdi.

Söz konusu haplar, ABD Başkanı Donald Trump’ın kafasının şekline sahip. Hapın bir yüzüne Trump’ın suratı çiziliyken, arka yüzünde de adı yazılıydı.

Baba-oğul gözaltına alındı

Tabletlerin sokaktaki satış değerinin 46 bin dolar civarında olduğu aktarıldı. Olayla ilgili 51 yaşındaki sürücü ile 17 yaşındaki oğlunun gözaltına alındığı duyuruldu. İkilinin uyuşturucu hapların üretildiği yer olduğu düşünülen Hollanda’dan, Almanya’nın Hannover şehrine doğru gitmekte olduğu kaydedildi.

 

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