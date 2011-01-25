-UYUŞTURUCU DENEYENE ''ÇEYREK ALTIN'' TUZAĞI VAN (A.A) - 25.01.2011 - Van'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı takip sonucu, uyuşturucuyu deneyen lise öğrencilerini, çeyrek altınla ödüllendirdiği iddia edilen kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezindeki okulların önünde çalışma yürüten Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir okulun önünde bekleyen Y.Ç'yi takibe aldı. Bir süre takip edilen Y.Ç'nin, okulların dağılma saatinde bazı liselerin önüne giderek, öğrencilere uyuşturucu vermeye çalıştığı, eroini deneyen öğrencileri de çeyrek altınla ödüllendirdiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Y.Ç'yi bir lisenin önünde beklediği sırada, gözaltına aldı. Y.Ç'nin üst aramasında, içime hazır hale getirilmiş 130 eroin paketi, 13 uyuşturucu hap, 14 çeyrek altın ve çok sayıda sahte kimlik ile 4 cep telefonu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı., -TV TÜPÜNE GİZLEDİLER İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzenlenen operasyonda, TV tüpleri içerisine gizlenmiş paketler halinde 52,5 kilo eroin ile 56 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay öncesinden teknik ve fiziki takibe aldıkları şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, şebeke elebaşı Sami K, kardeşi Musa K, Mehmet Ö, Emrah G, Fesih K, Abdulkerim S, İrfan Y ve Halit B. gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde, ev ve kamyonetlerinde yapılan aramalarda, TV tüpleri içerisine gizlenmiş 102 paket halinde 52 kilo 550 gram eroin, 99 paket halinde 56 kilo 200 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 4 bin 450 avro ile 21 bin 500 lira ele geçirildi. Beyoğlu'nda iş yerleri bulunan şüphelilerden şebeke elebaşı Sami K. ile kardeşi Musa K'nin terör örgütüne yardım ve yataklık, diğer kişilerin de sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kayıtlarının bulunduğu ve Van'dan elde ettikleri uyuşturucuları pazarlamaya çalıştıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sevk edildikleri Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.