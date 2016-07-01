Uyuşturucu çetesi lideri hastaneden firar etti; 1 asker yaralı

Ankara'nın en büyük uyuşturucu çetesinin lideri Arif Ö., tedavi için getirildiği SEKA Devlet Hastanesi'nden adamlarının yardımlarıyla firar etti.

Bugün mahkûm sevk aracılığıyla tedavi amaçlı SEKA Devlet Hastanesi’ne götürülen Arif Ö., girdiği odanın penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Bu sırada olayı fark eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arif Ö. ve adamlarına "dur" ihtarında bulundu.



DHA'nın haberine göre; ihtarlara uymayan Arif Ö. ve adamları şehrin göbeğinde jandarma ekipleriyle çatışmaya girdi. Çatışma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, zanlılar bindikleri otomobille kaçmaya başladı. Bu sırada şehir merkezi girişinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri otomobili fark ederek durdurdu.



Otomobilden inen beş kişi farklı yönlere dağılarak tekrar kaçmaya başladı. Bu sırada yine şehir merkezinde polislerle zanlılar arasında çatışma çıktı. Kaçmaya çalışan zanlılardan ikisi gözaltına alınırken, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Arif Ö. ise kaçmayı başardı.



Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için il genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. Hastane bahçesindeki çatışma sırasında bir asker ise gözünden yaralandı. Arif Ö.’nün daha önce adam öldürme, yaralama, kaçırma, uyuşturucu satma, gasp gibi 50 suçtan sabıkası olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.