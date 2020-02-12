Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için baskı yaptığı iddia edilen Burhan Kuzu: Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu’nun baskısı ile tahliye edildiği iddiasıyla ilgili Kuzu Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Hâkimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) hazırladığı dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği öğrenilirken Kuzu "Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim. Tekrar ediyorum, hiçbir hakime baskı yapmadım" dedi.

TIKLAYIN - Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için baskı yaptığı iddia ediliyor: "Burhan Kuzu ifadeye çağrılabilir"

Kuzu Twitter hesabından konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bir Anayasa Profesörü olarak, yetiştirdiğim yüzlerce öğrencim bugün hakim ve savcı olarak görev yapıyor. Öğrencilerim ile ara ara görüşüyorum. Bu gayet doğal. Ancak hayatım boyunca, hiçbir hakimi arayıp baskı yapmadım. İddialar gerçek dışıdır.Ortada asla bir baskı yoktur."

"Zindaşti konusu AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır"

"İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş, sizin yaptığınızın adı gazetecilik değil tetikçiliktir. Zindaşti konusu, şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır. Hiçbir hakimi arayıp baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.

"Cumhuriyet Gazetesi, FETÖ’nün yayın organıdır"

"Twitter üzerinden gerekli açıklamaları yaptım. Her arayan kanala bağlanmak ve cevap vermek zorunda değilim. Ben bir bilim adamı ve hukukçuyum. Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim.Tekrar ediyorum, hiçbir hakime baskı yapmadım. Cumhuriyet Gazetesi, FETÖ’nün yayın organıdır."

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