Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için baskı yaptığı iddia edilen Burhan Kuzu: Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu’nun baskısı ile tahliye edildiği iddiasıyla ilgili Kuzu Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Hâkimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) hazırladığı dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği öğrenilirken Kuzu "Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim. Tekrar ediyorum, hiçbir hakime baskı yapmadım" dedi.
TIKLAYIN - Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliyesi için baskı yaptığı iddia ediliyor: "Burhan Kuzu ifadeye çağrılabilir"
Kuzu Twitter hesabından konu hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Bir Anayasa Profesörü olarak, yetiştirdiğim yüzlerce öğrencim bugün hakim ve savcı olarak görev yapıyor. Öğrencilerim ile ara ara görüşüyorum. Bu gayet doğal. Ancak hayatım boyunca, hiçbir hakimi arayıp baskı yapmadım. İddialar gerçek dışıdır.Ortada asla bir baskı yoktur."
"Zindaşti konusu AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır"
"İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş, sizin yaptığınızın adı gazetecilik değil tetikçiliktir. Zindaşti konusu, şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır. Hiçbir hakimi arayıp baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.
"Cumhuriyet Gazetesi, FETÖ’nün yayın organıdır"
"Twitter üzerinden gerekli açıklamaları yaptım. Her arayan kanala bağlanmak ve cevap vermek zorunda değilim. Ben bir bilim adamı ve hukukçuyum. Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim.Tekrar ediyorum, hiçbir hakime baskı yapmadım. Cumhuriyet Gazetesi, FETÖ’nün yayın organıdır."
Ne olmuştu?
Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında "adam öldürmek", "cinayete azmettirmek", "FETÖ üyeliği" suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, 19 Ekim 2018 akşamı tartışmalı bir şekilde 3 adamı ile birlikte tahliye edildi. Savcılık Zindaşti’nin tahliyesine itiraz etti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak kayıplara karışan Zindaşti bir türlü bulunamadı. Zindaşti’nin tahliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi. İddiaları, "Kendisini tanımam" diyerek reddeden Burhan Kuzu’nun Zindaşti bağlantısını Cumhuriyet, yemek yerken çekilmiş fotoğrafını yayımlayarak ortaya çıkarmıştı. Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin soruşturma başlatan HSK’nin görevlendirdiği müfettişlere ifade veren cumhuriyet savcısı Ercan Devrim ile hâkimler Özkan Gürel ve Ersin Öztürk "Sürekli arıyordu. İran ile ilişkiler için serbest kalmalı diye" diyerek Kuzu’nun Zindaşti’nin tahliyesi için yaptığı baskıları detaylarıyla anlatmıştı. Tahliye skandalı ile ilgili hazırlık soruşturması yapıldığı belirtilirken önümüzdeki günlerde Burhan Kuzu’nun ifadeye çağrılabileceği kaydedilmişti.