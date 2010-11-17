‘Uyuşturucu baronu’ Türk, KKTC’ye kaçtı

T24 - Avustralya’da 2 yıldır izlenen uyuşturucu şebekesinin başı ve ülkenin “en çok aranan adamı” olarak bahsedilen Hakan Ayık, iddiaya göre KKTC’de görüldü.



Rum polisinin kendisini tutuklayacağını anlayan Ayık, yanındaki arkadaşının aracıyla KKTC sınırına doğru kaçtı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Avustralya Federal Polisi’nin (AFP) ağustos ayında hakkında tutuklama emri çıkarmasından bu yana firarda olan Ayık (32), önceki gün KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken, Rum polisi tarafından fark edilince KKTC'ye kaçtı...



Ağustos ayından bu yana birçok ülke değiştirdiği ve son olarak KKTC’ye geldiği tespit edilen Ayık, burada da yakalanabileceği endişesiyle Rum Kesimi’ne geçmeye çalıştı. Rum Polisi Basın Sözcüsü Mihalis Katsunodos, “Polislerin ülkeye girişini onaylamakta geciktiklerini fark edince kendisini tutuklayacaklarından kuşkulandı ve orayı terk etti. Ayık’la birlikte bir kişi daha vardı. Ayık, o kişinin kullandığı araca binerek kaçtı” dedi.





Firarda yaptıklarını facebook’a yazıyor



“Hoffman Operasyonu” adlı verilen organize suç soruşturması kapsamında, Hakan Ayık’ın kız arkadaşı ve ortağı olan Çinli Man Kong Ho, geçen eylül ayında Hong Kong’da yakalanmıştı. Ayık ise uyuşturucu operasyonu bittikten sonra Hong Kong’a ya da Avustralya’ya dönmeyerek tutuklanmaktan kurtuldu. Ayık, sadece Türkiye gibi Avustralya ile suçlu iade anlaşması olmayan ülkelerde kalıyordu. Ayık, firardayken yaptıklarını facebook’ta paylaşmasıyla da tanınıyordu.



