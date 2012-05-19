Serbest bırakılan uyuşturucu baronları 1.5 aydır aranıyor

İstanbul’da ele geçen 851 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan İsmail Kaplan ve ABD’nin uyuşturucu kaçakçıları listesine aldığı Cumhur Yakut’un yeğeni Erhan Yakut, tutuklanma istemiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme yakalama emri çıkardı. Polisin her yerde aradığı Kaplan ve Yakut bulunamadı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstanbul'da ele geçen 851 kilo eroinin sevkiyat organizatörleri olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan İsmail Kaplan ile ABD’nin uyuşturucu kaçakçıları listesine aldığı Cumhur Yakut’un yeğeni Erhan Yakut, savcının itirazı üzerine 1.5 aydır yine aranıyor.

Narkotik polisi, mart ayı sonunda 14 aylık bir takibin ardından İstanbul’la birlikte 9 ilde uyuşturucu tacirlerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, son 7 yılın en yüksek miktarlı yakalaması olan 1706 paket halinde 851 kilo 851 gram eroin, bezelye kutularının içinde ele geçti. Sevkiyatın organizatörleri oldukları iddia edilen İsmail Kaplan İngiltere’den, Erhan Yakut KKTC’den İstanbul’a gelen uçakta yakalandı. 21 kişi de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen 23 kişiden 5’i savcılıktan serbest kaldı. Nöbetçi mahkeme 14 kişiyi tutukladı. Kaplan ve Yakut’un da aralarında bulunduğu 4 kişiyi mahkeme serbest bıraktı. Soruşturmayı yürüten savcı, 4 kişinin serbest kalmasına itiraz etti. İtiraz üzerine mahkeme 4 kişi hakkında yakalama emri çıkardı.

Sınır kapıları uyarıldı

Kararın ardından Narkotik ekipleri harekete geçti. Polis öncelikle sınır kapılarını uyardı. Kaplan ve Yakut’un bulunabileceği adreslere Türkiye genelinde baskın üstüne baskın düzenlendi. Ancak 1.5 aydır süren aramalar sonuçsuz kaldı. Kaplan ve Yakut’un resmi yollardan yurtdışına çıktıklarına dair bir bulguya rastlanmadı. Polis, şüphelilerin yasadışı yollardan yurtdışına çıkmış olabileceklerinden şüphelenirken, bu yönde de henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Demiryolu ihalesi kazandı

Polis, 14 aylık takipte, İsmail Kaplan’ın Romanya’da demiryolu ihalesi kazandığını, bu nedenle de sık sık bu ülkeye gidip geldiğini belirledi. Çete üyeleriyle telefonla konuşmayan, genelde yüz yüze görüşmeyi tercih eden İsmail Kaplan’ın bu görüşmeleri kameraya çekilerek tespit edildi. Türkiye’de bir yazılım şirketi olan İsmail Kaplan’ın Silivri’de 5 arsası, Beylikdüzü’nde villası ve 2 lüks otomobili bulunuyor. Uyuşturucu parasıyla alındığı iddiasıyla 2 otomobile el konuldu. Ele geçen uyuşturucunun yakalanamaması halinde Almanya, Hollanda ve İngiltere’ye götürüleceği belirlendi.



