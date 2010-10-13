-UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENCİN "YARDIM" ÇIĞLIĞI ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Ankara Valiliğince her hafta düzenlenen ''Halk Günü''ne annesiyle birlikte gelen genç, arkadaşları aracılığıyla bağımlısı olduğu uyuşturucudan kurtulmak için valilikten yardım istedi. Vali Yardımcısı Turan Atlamaz başkanlığında düzenlenen ''Halk Günü''ne katılan G.A, Altındağ ilçesi Çinçin Bağları semtinde oturduğunu belirterek, 2 yıl önce arkadaş çevresinin etkisiyle eroin kullanmaya başladığını belirtti. Uyuşturucu nedeniyle 2 ay önce işinden ayrılmak zorunda kaldığını anlatan G.A, ''Çok pişmanım bu illetten kurtulmak istiyorum. Uyuşturucu kullandığım için işimden ayrıldım. Bu nedenle de maddi yönden çok sıkıntıya girdim. Ne olur beni kurtarın'' dedi. Tedavi için İstanbul'a gitmek istediğini Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) tedavi olmak istediğini dile getiren çaresiz genç, bu sayede Ankara'daki arkadaş çevresinden uzaklaşacağını vurguladı. G.A, ''Tedavi sonrası yine aynı çevrede bulunmaktan endişe ediyorum. Çünkü tekrar eroin kullanmaya başlayabilirim. Bunun için İstanbul'da tedavi olmak istiyorum. Ama İstanbul'a gidecek param yok'' diye konuştu. Uyuşturucudan kurtulması için kendisine en büyük desteği annesinin verdiğini ifade eden G.A, Vali Yardımcısı Atlamaz'dan annesi A.B ile İstanbul'a gitmeleri için kendilerine yol parası ve harçlık verilmesini istedi. Tedavi sonrası Ankara'ya tekrar dönmek istemediğini dile getiren G.A, gençlere uyuşturucudan uzak durmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, ''Mutlaka arkadaş seçimine dikkat etsinler ve ailelerden hiçbir şeylerini gizlemesinler'' dedi. Anne A.B ise maddi yönden sıkıntı içinde olduklarını ve bu nedenle oğlunun tedavisini yaptıramadığını belirterek, ''Bir süre önce eşimden boşandım. 2 oğlum var. Diğer oğlum da uyuşturucu kullanıyor. Oğlum G.A tedavi olmak istiyor. Ona yardımcı olunmasını istiyorum'' diye konuştu. Vali Yardımcısı Turan Atlamaz ise G.A'nın annesiyle birlikte İstanbul'a gitmesi için biletlerinin alınacağını ve kendilerine yol harçlığı verileceğini belirterek, tedavi olması için gerekenin yapılacağını bildirdi.