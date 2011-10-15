-Uyurken zayıflama yöntemi İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Nöro Naturel Beden (NNB) Uzmanı Deniz Egece, uyurken zayıflama yöntemiyle diyet, spor yapmadan ve herhangi bir yasak olmadan zayıflamanın mümkün olduğunu iddia ederek, ''Bu yöntemi uygulayarak, 8 ayda 40 kilo verdim ve bağımlılıklarımdan kurtuldum'' dedi. Egece, 35 yaşına kadar iş adamı olduğunu, enerji tıbbıyla tanıştıktan sonra aniden işlerini bırakıp, sırt çantasıyla çıktığı araştırma yolculuğunda 50 ülkeyi gezerek, kişisel gelişim, kuantum fizik ve düşünce, psikoloji, bilimsel düşünce ve parapsikoloji gibi dallarda araştırmalar yaptığını söyledi. Egece, Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika'da yoga, meditasyon, NLP, hipnoz, ses enerjisi, ışık terapi, ayurveda, reiki, feng shui ve biyoenerji alanlarında eğitmenlik sertifikaları aldığını, 3 dilde 5 binin üzerinde kitap incelediğini kaydetti. Binin üzerinde insanla çalışarak, yöntemini oluşturduğunu anlatan Egece, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yöntemde, dünyadaki zayıf insanların düşünce yapılarının kodlandığı 2 CD kullanılıyor. Zayıflamak için tek yapmanız gereken 30 gün yatmadan önce CD'leri dinlemek. CD'deki metinler, 7 yıllık çalışmanın sonucunda hazırlanmıştır. İçeriğinde beden ve zihin için zararlı bir unsur yoktur. Birinci CD motivasyon, ikincisi ise imajinasyon bölümüdür. Uyumadan önceki son 30 dakika ve uyandıktan sonraki ilk 30 dakika bilinç altını kodlamak için en verimli zaman dilimidir. Bu nedenle birinci CD en az 30 gün yatmadan önce dinlenilmelidir. Sabah kalktıktan sonra da düşünce molanızda, ikinci CD olan imajinasyon bölümünü dinlemeniz faydalı olacaktır. İkinci CD'nin müzikli bölümü olan subliminal afirmasyon kodlamasını ise her zaman dinleyebilirsiniz. Gece, CD devam ederken uyumamız çok önemli değil. Çünkü alttaki subliminal ses, siz uyurken de kodlamanın devam etmesini sağlıyor. Yöntem sayesinde diyet ve spor yapmadan, hayatıma herhangi bir yasak getirmeden sadece CD'leri dinleyerek, 8 ayda 40 kilo verip, tüm bağımlılıklarımdan kurtuldum.'' -''Kilo sorunun çözümü bilinç altındadır''- CD'lerin 30 gün dinlenilip bir hafta ara verilmesi gerektiğini anlatan Egece, ''Bunu 3 ay tekrar ediyorsunuz, yani 90 günün sonunda tamamen kilolardan arınmaya başlıyorsunuz. Bazıları haftada 5 kilo verirken, bazıları ayda 1-2 kilo veriyor. Ayrıca ürün, 10-15 yaş gençleştiriyor, uykuyu düzene sokuyor, çocukluktaki dengelerinizi yeniden ayarlıyor'' diye konuştu. Ürünün aynı zamanda huzur ve mutluluk verip, pozitif düşünceyi de artırdığını öne süren Egece, şunları kaydetti: ''Yöntemle kilo yapan yanlış düşünceleri fark edip, ideal bedende yaşayan insanların doğru düşüncelerini bilinç altınıza kodlayarak, bir ömür boyu verdiğiniz kiloları almadan yaşayabilirsiniz. Üründeki subliminal mesajlarla bilinç üstünü aşarak, bilinç altınızı istediğiniz yönde programlayıp, istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Mesela Almanya'da Rainer B. Pelka Silahlı Kuvvetler Üniversitesi, yaşları 24-49 arasında değişen şişman insanları zayıflatmak için bilinç altı sesli program uygulamış, beslenme ve egzersiz konularında hiçbir değişiklik yapılmadan sadece ses kayıtlarını dinleyen denekler, 9 hafta boyunca 6,4 kilo vermiş'' Egece, dünyanın somut veriler üzerine çözüm üretmeye çalıştığını, bu nedenle spor, diyet, ilaç ve ameliyat gibi yöntemlerle şişmanlığa çare arandığını ifade ederek, ''Olaya soyut tarafıyla baktım. Kilonun merkezi bilinçaltındadır, bu nedenle çözümü de bilinçaltındadır. Bilinçaltınızın 'Şuana kadar öğrendiğin tüm bilgiler hatalıydı. Dünyada 5 milyar insan var, yiyor, içiyor ama ideal kiloda yaşıyor. Şimdi sana onların düşünce yapısını kopyalamak lazım'' telkiniyle yeniden yapılandırması gerekir. Bilinç üstü açıkken bilinçaltına yeni bilgilerin aktarılması çok zor o yüzden CD'lerin uyurken dinlenmesini istedik.'' Ürünün, sağlık ve kültür bakanlıklarından kişisel gelişim ve tedavi edici niteliğiyle izinli olduğunu ve tıbbi cihaz olarak da onaylandığını belirten Egece, Avrupa da dolaşım hakkı bulunan ürünün eczanelerde 50 TL'ye satıldığını söyledi. -''Koşan insanlara bakarak, otururken kilo verdim''- Bu yöntemi kullanarak kilo problemini çözdüğünü savunan Meryem Candan da şöyle konuştu: ''Temizliğe gittiğim şirkette Deniz hoca seminer veriyordu. Gizli gizli onu dinlerdim. 40 kilo verdiğini duyunca kendisinden bir CD istedim. 8 ay boyunca CD'leri dinledim. Bir süre ara verdim, sonra tekrar dinleyeme başladım. 2 yılın sonunda toplam 50 kilo verdim. 52 beden giyiyordum, 38 bedene indim. Üstelik bu kadar kilo vermenin hiçbir yan etkisi de olmadı. Camın önünde koşan insanlara bakarak, otururken kilo verdim diyebilirim. Zira rejim ve spor yapamıyorum. Hep kilo veriyor, alıyordum. Bir türlü istediğim kiloda kalamıyordum. Zayıflamak için birçok ilaç kullandım, denemediğim yöntem kalmadı. Şişmandım ama bunu kabullenemiyor ve itiraf edemiyordum.'' Candan, ürün ile kilo vermenin yanında pozitif düşünmeyi de öğrendiğini ileri sürerek, ''Eşimle severek evlendik, ancak çok sorunlu bir evliliğimiz oldu, birkaç kez boşanmanın eşiğine geldik. Şuan çok şükür huzurumuz iyi. Kendimle ve çevremle barıştım. Her şeyden önemlisi yöntem kendimi sevmeyi öğretti'' dedi. Ümit Güngör de evlendiğinde 68 kilo olduğunu belirterek, ''Eşim iyi yemek yapardı. Evliliğin getirdiği düzenli hayatla bir anda 68 kilodan 89 kiloya çıktım. Aldığım 21 kilonun sonunda bir göbek oluştu. Yüzüm zayıftı, sadece göbek olması komik bir görüntü meydana getirdi. Bu yüzden kendimle barışık değildim, aynalardan kaçıyordum. Ürünü 25 gün kullandım. Kilo vermem çok çabuk oldu. Bedenimdeki fazla kiloları atacağım diye kodlamalar yaptım ve bedenimle konuşmaya başladım. Şimdi aldığım tüm kiloları vermenin mutluluğunu yaşıyorum'' şeklinde konuştu.