Uyurken gençleşin!

T24- Cildiniz, siz uyuduğunuzda kendisini daha hızlı onarır. Bu doğal iyileşme sürecinden maksimum oranda faydalanmanız içinse size birkaç önerimiz var.



Cildinizi temiz tutun



Yüzünüzü yıkamanın iki önemli rolü vardır: yüzünüze zarar veren kiri temizler ve gece kreminizin daha iyi sonuç vermesini sağlar.

A vitamini ihtiva eden kremler kullanın.

A vitamini cildinizin daha genç görünmesinde büyük oranda yardımcı olacaktır. Yüzünüz için kullandığınız kremlerin a vitamini de içermesine dikkat edin.



Göz altı kremleri kullanın



Gözlerinizin altında oluşan çizgilerden kurtulmak için k vitamini ve retinol içeren kremlerden kullanın. 12 hafta boyunca her gece bu kremlerden kullanan kadınların göz altlarındaki çizgiler yüzde 33 oranında azalabiliyor.



Uyku pozisyonlarınızı değiştirin



Sırt üstü yatmaya gayret gösterin. Sürekli olarak yüzükoyun yatmak belli bir süre sonra yüzünüzde kalıcı çizgilere sebep olabilir. Şişkin ve kabarık gözlerden kurtulmak içinse bolca yastık kullanın. Başınızı, kalp seviyenizden birkaç santim yukarıda tutmak bu şişkinlikleri de engelleyecektir.