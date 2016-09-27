Antalya'nın Serik ilçesinde 80 yaşındaki Cennet Ü.’nün uyurken boğazına diş protezi kaçtı. Protez, doktor müdahalesiyle çıkartıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, Serik Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yaşandı. Hastaneye solunum sıkıntısı ve nefes alamama sorunuyla getirilen Cennet Ü. için kulak burun boğaz uzmanı Mustafa Altıntaş’a haber verildi. Hasta yakınları, aniden boğazının tıkandığını ve nedenini bilmediklerini söyledi. Op.Dr. Altıntaş, endoskopik kamerayla baktığı hastanın boğazında 3 dişli protez olduğunu gördü ve uzun bir uğraşı sonucu protezi çıkarmayı başardı.

İlk kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirten Op.Dr. Mustafa Altıntaş, "Müdahale ettiğimizde hasta morarmaya başladı. Ben ve hemşireler bir ara hastayı 112 ile başka bir yere sevk etmeyi düşündük ama hasta yolda hayatını kaybedebilirdi. Saniyelerle yarıştık" dedi.

Üçüncü denemede diş protezini çıkardıklarını aktaran Op.Dr. Altıntaş, "Hastanın nefes borusu açıldığı için rahat nefes alıp vermeye başladı. Hem biz, hem de hasta rahatladı. Protezin ucundaki kancadan dolayı zor çıktığını belirledik" diye konuştu.

Hasta kendine geldikten sonra uyurken diş protezinin boğazına kaçtığını söylediğini aktaran Op.Dr. Mustafa Altıntaş, diş protezi kullananlara da tavsiyelerde bulundu. Op.Dr. Altıntaş, "Özellikle yaşlılarımızın yaptığı en büyük hata, takma dişlerle uyuması. Takma dişle kesinlikle uyunmamalı. Çünkü uyku sırasında bu hastada olduğu gibi takma diş boğaza kaçabilir ve ölüme yol açabilir" dedi.