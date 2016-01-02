Uyumak istemeyen oğlunu üstüne oturarak öldürdü

ABD’nin Florida eyaletinde 120 kiloluk bir baba, uyumak istemeyen çocuğunun üstüne oturarak ölmesine neden oldu.

Hürriyet’in İngiliz Independent gazetesine dayandırarak verdiği habere göre; Noel gecesi kız arkadaşıyla video oyunu oynayan James Dearman isimli adam, uyumak istemeyen 6 yaşındaki oğlunu üstüne oturarak öldürdü. Ölen çocuğun yedi yaşındaki kardeşi polislere olayı anlatırken, “Babam onu ezince öldü” dedi.

Polisten edinilen bilgiye göre; Dearman ve kız arkadaşı çocuklara yatağa gitmelerini söyledi. Ancak çocuklar yatmayınca Dearman sinirlendi ve iki çocuğa duvara yüzlerini dönerek beklemelerini söyledi.

Dearman, küçük çocuğun verilen cezayı dinlemeyip video oyununu izlediğini fark edince olanlar oldu. 120 kilo ağırlığındaki adam oğlunu vücuduyla koltuğa sıkıştırdı. Çocuğun çığlık atarak nefes alamadığını söylemesine rağmen baba oyununa devam etti.

Bir süre sonra çocuğun öldüğünü fark eden Dearman ve sevgilisi acil yardım hattını aradı. Dearman taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlanıyor.