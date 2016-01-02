T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uyumak istemeyen oğlunu üstüne oturarak öldürdü

120 kiloluk baba, taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlanıyor

02 Ocak 2016 16:30

ABD’nin Florida eyaletinde 120 kiloluk bir baba, uyumak istemeyen çocuğunun üstüne oturarak ölmesine neden oldu.

Hürriyet’in İngiliz Independent gazetesine dayandırarak verdiği habere göre; Noel gecesi kız arkadaşıyla video oyunu oynayan James Dearman isimli adam, uyumak istemeyen 6 yaşındaki oğlunu üstüne oturarak öldürdü. Ölen çocuğun yedi yaşındaki kardeşi polislere olayı anlatırken, “Babam onu ezince öldü” dedi.

Polisten edinilen bilgiye göre; Dearman ve kız arkadaşı çocuklara yatağa gitmelerini söyledi. Ancak çocuklar yatmayınca Dearman sinirlendi ve iki çocuğa duvara yüzlerini dönerek beklemelerini söyledi.

Dearman, küçük çocuğun verilen cezayı dinlemeyip video oyununu izlediğini fark edince olanlar oldu. 120 kilo ağırlığındaki adam oğlunu vücuduyla koltuğa sıkıştırdı. Çocuğun çığlık atarak nefes alamadığını söylemesine rağmen baba oyununa devam etti.

Bir süre sonra çocuğun öldüğünü fark eden Dearman ve sevgilisi acil yardım hattını aradı. Dearman taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlanıyor.

ETİKETLER

baba120 kiloabdfloridataksiröldürmehaberdünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24