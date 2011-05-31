Uyuma Türkiye!

Çağnur Öztürk - T24

Okan Bayülgen’in önceki program tanıtımlarının başında şöyle bir cümle yer alıyordu; “UYUMA TÜRKİYE, HAYAT SOKAKLARDA”...

Geçen hafta programına bağlanan bir izleyicisi *bana çok şey kattınız* gibi cümleler kurarken, Bayülgen hemen izleyiciyi susturup; ‘Hayatla ilgili felsefe oluşturacaksan kitaplar var onları oku, televizyon izleme kapat.’’diyor.

Bayülgen, televizyon hakkındaki görüşlerini hiç gizlemiyor. Hatta röportajlarında da aynı sözleri tekrarlamaktan çekinmiyor. Şöyle sözleri var; ”Televizyon izlemeyin, sokağa çıkın, hayatı öğrenin; hayat sokaklarda, televizyon size hiçbir şey vermez”

Buradan şu çıkarımı yapmak gerekir, Okan Bayülgen izleyicisine; beni de seyretmeyin^in altını çiziyor.

Peki, Bayülgen, bu denli inanmadığı bir şeyin neden içinde yer almaktan özellikle de Disco Kralı’nda birilerine prim yaptırmaktan da geri kalmıyor! Ama Muhabbet Kralı özellikle önemli konuların ve konukların olduğu bir program… Ve televizyonu basite indirgememeliyizi düşündürten bir program oluyor bence.

Bayülgen televizyonu bu denli basite indirgememeli artık, ya da indirgeyen cümleler kurmamalı çünkü gerçekten izleyene isterse bir şeyler katabiliyor…



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Hatırlarsanız Türkmax’ta Ayşenur Yazıcı’nın programına katılıp çok konuşulan Çin’de yaşayan S.K. adlı kişi, Okan Bayülgen’in programına da telefonla bağlanmıştı.

Programda Ayşenur Yazıcı da vardı. Yılmaz Erdoğan da bu görüntüleri izledikten sonra kesinlikle cast olduğunu ileri sürmüştü katıldığı bir programda.

Yani kısacası televizyonda her gördüğünüze duyduğunuza inanmayınız, kendinizi kaptırmayınız…

Sadece gülüp geçmek gerekiyor bazen çünkü kurmacayla gerçeklik iç içe geçmiş durumda.

En son örnek Kanal D’nin Şanslı Masa programı…

Programdaki insanları daha sonra dizilerde figüran, yardımcı oyuncu olarak görüyoruz…

Hâlbuki bu kadar yaratıcı olmaya cast için uğraşmaya hiç gerek yok.

Zaten arayan gerçek bir vatandaşı telefonla bağlasanız ya da programlarda gerçek kişilerin olmasına izin verseniz.



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Renkli ülkemde kendi istediğiniz televizyon kişisini bulma olasılığınız çok yüksek inanın! Semra Kaynanalar, Canerler, Ajdarlar bu ülkeden çıkmadı mı?

Yok, yok onlar da kurmaca olamaz değil mi?



