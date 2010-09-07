Uyuma direnenlere ceza geliyor

T24- Almanya'da Hristiyan Demokrat politikacılar topluma uyuma direnenlere yaptırım uygulanmasını istedi.

Hristiyan Demokrat siyasetçiler Alman toplumuna uyuma direnenlere yaptırım uygulanmasını isteyerek, zorunlu kursları ve vatandaşlık testini gündeme getirdi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, özellikle ülkeye yeni gelen ve devletten maddi destek alan göçmenlerin uyum kurslarına katılmakla yükümlü olduğunu hatırlattı ve bu kurslara katılmayı reddedenlere yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Bakana destek veren koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti Genel Sekreteri Christian Lindner, çocuklarının okula gitmemesine göz yuman göçmenlerden 2 bin 500 euroya varan para ceza alınmasını istedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Hermann Gröhe ise, Leipziger Volkszeitung gazetesine yaptığı açıklamada zorunlu uyum kursları ile Alman vatandaşlığına geçişlerde test uygulamasının kendi politikalarında yer aldığını ve Almanca'nın öğrenilmesinin başarılı bir birliktelik için çok önemli olduğunu belirtti.

Gröhe, ''İnatla uyum sağlamayı reddedenler için yaptırım olanakları oluşturuldu. Bunların tutarlı bir şekilde uygulanması lazım'' ifadesini kullandı.

Göçmenlerle Almanlar arasındaki bazı sorunları ciddiye aldıklarını belirten Gröhe, geçmişteki ihmalleri düzeltmek için uyum politikasını tutarlı ve hızlı bir şekilde sürdürmek istediklerini kaydetti.

CDU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Michael Fuchs da, Rheinischer Post gazetesine yaptığı açıklamada hükümetin uyum politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini, yaptırım olanaklarının yeterli bir şekilde uygulanmadığını belirtti.

Almanya'da uyum tartışması Merkez Bankası Yönetim Kurulu ve Sosyal Demokrat Parti üyesi Thilo Sarrazin'in açıklamalarıyla son dönemde hararetlendi.

Sarrazin Almanya'da yaşayan Müslümanların giderek Almanya'yı yok ettiğini savunmuştu.

Sarrazin'in "Almanya kendini yok ediyor" adlı kitabında dile getirdiği görüşler içeride ve dışarıda tepkiye neden oldu.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Sarrazin ile ilgili tartışmaların SPD'ye zarar vereceğini söyledi.

Merkez Bankası Yönetim Kurulu da Sarrazin'in görevden alınması talebinde bulundu.