Uysal: Devlet, hükümet ve mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Merkez sağ gelenek olarak, 2 asırlık tarihi tecrübemiz ışığında mümeyyiz, 1 numaralı vasfı millilik olan hareket olarak; Eğer memleket, millet, devlet meselesi varsa teferruat sayacağımız meseleleri kenara bırakarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Yalova 6\'ncı Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Salona alkışlar içinde giren Uysal, burada bir konuşma yaptı. Genel Başkan Uysal, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyayı ateş çemberine benzetirken önemli bir günde olduklarını söyledi. Uysal, şöyle konuştu:

\"Merkez sağ gelenek olarak, 2 asırlık tarihi tecrübemiz ışığında mümeyyiz, 1 numaralı vasfı millilik olan bir hareket olarak eğer memleket, millet, devlet meselesi varsa teferruat sayacağımız meseleleri bir kenara bırakarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin, hükümetimizin ve Mehmetçiklerimizin yanında olma mecburiyetimiz vardır.\"

Suriye ile ilgili de konuşan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Suriye’de 550 kilometreye varan bir hudut şeridini neden terör örgütleriyle paylaşır hale geldik soruları da dahil olmak üzere, tercih ettiğimiz siyasetin Suriye’de yarattığı iktidar boşluğu neticesinde 30 yılı aşkın bir süredir Doğu’da Güneydoğu’da, metropollerimizde pek çok kez bombalamalarıyla pek çok acılara gark olduğumuz terör örgütü PKK’nın bu yaratılan iktidar boşluğundan yararlanarak Suriye’de kendisine özerk alanı nasıl elde ettiği sorusunu soracağımız günler de gelecektir. Bu soruları mahfuz tutmak kaydıyla bu Türkiye’ye zaman zaman taciz atışlarıyla, zaman zaman Türkiye yakınlarında oluşabilecek milli güvenliğimizi orta, uzun vadede tehdit edebilecek oluşumu engellemek adına bir ön alıcı önlem olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün başlattığı harekete elbet de demokratlar olarak irademizle, desteğimizle ve elbet de dualarımızla arkasında durma mecburiyetimiz vardır. İşte Yalova’dan da arkasında durduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

Uysal, NATO içerisinde Türkiye’nin müttefiki olduğunu iddia eden ABD\'nin bir terör örgütünü Türkiye’ye rağmen tercih edebilmesini de kabul edilemez bulduklarını ifade ederken şöyle dedi:

\"Binlerce kilometreler öteden neymiş bölge için endişeler duymaktalarmış. BM endişe duyuyormuş, İran, Rusya’sı endişe duyuyormuş. İyi de 3.5 milyon mülteciyi bağrına basmış ve onlarca yıldır Türkiye’ye dair tehditleri savuranların isim değiştirerek başka kılıflarda yarın Türkiye’ye tehdit estirmeyeceğinin garantisini kim verebilir. Bizler daha büyük endişe duyuyoruz. Daha büyük tehditlerle karşı karşıyayız. Türkiye egemen bir devlet olarak kendi kudret kapasitesine uygun istikrarlı bir siyasetin sahibi olduğu takdirde ne bugün Afrin’de olduğu gibi ne de bir başka noktada Türkiye’ye karşı bu coğrafyada, bu aziz milletin varlığını münakaşaya açmaya çalışanlara karşı Dumlupınar’da da, Sakarya’da da, Kocatepe’de de, Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi bugün de vereceğimiz cevap olduğunu Yalova’mızda ifade etmek isterim.”

Konuşmanın ardından yapılan kongrede mevcut il başkanı Muharrem Er tek liste ile girdiği seçimde yeniden il başkanlığına seçildi.



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