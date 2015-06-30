Uykusuz'un Facebook hesabı ele geçirildi

Milyonlarca takipçisi bulunan Uykusuz dergisinin resmi Facebook hesabı, Reklamface adlı sosyal medya ajansı tarafından ele geçirildi. İddiaya göre ajans Uykusuz'dan talep ettiği parayı alamayınca derginin hesabını hackledi.

Hürriyet'ten Sebla Koçan'ın haberine göre, Facebook'ta 3 milyonun üstünde takipçisi bulunan Uykusuz dergisinin hesabı, son günlerde derginin mizah anlayışını pek de yansıtmayan paylaşımlar içeriyor.

Durumun nedeni ise, Uykusuz dergisine ait olan hesabı 'Uykusuz Adam' adına çevirerek derginin takipçilerine 'el koyan' Reklamface adındaki bir sosyal medya ajansı.

Derginin düşüncelerini yansıtmayan tuhaf paylaşımlar nedeniyle Uykusuz'un pek çok okuru, son günlerde derginin bu hesabı sattığını düşünüyordu.

Uykusuz dergisi İnstagram'da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Facebook hesaplarının bugünden itibaren bizimle resmi bir bağlantısı kalmamıştır" denildi.