Uykusuz ve Leman dergisinden '128 milyar dolar nerede?' kapağı

CHP'nin gündeme taşıyıp ardından afişler ve billboardlarla yurt genelinde eyleme dönüştürdüğü "128 milyar dolar nerede" sorusu Leman ve Uykusuz dergilerinin kapağına girdi.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz ve Leman, Merkez Bankası rezervlerinden eksildiği belirtilen ve akıbeti sorulan 128 milyar doları kapağına taşıdı.

Ne olmuştu?

CHP, Mudanya'da billboardlarına "128 milyar dolar nerede" afişi astı. Afişler savcılık kararıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle kaldırıldı. CHP söz konusu soruyu Türkiye'nin genelinde eyleme dönüştürerek, il ve ilçe binalarına afiş asmayı sürdürüyor.

Leman'ın bu haftaki kapağı:

Uykusuz'un kapağı ise şöyle: