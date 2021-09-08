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Kültür-Sanat

Uykusuz, Erdoğan'ın kafasına vurduğu çocuğu kapağına taşıdı

08 Eylül 2021 14:13

Haftalık karikatür ve mizah dergisi Uykusuz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açılışta kurdeleyi kendisinden erken kesen küçük çocuğun kafasına vurduğu görüntüleri bu haftaki kapağına taşıdı.

Derginin kapağında bir anne ve çocuğunun yer aldığı, çocuğun yaralanmış şekilde eve gittiğinde annesi tarafından, “Arkadaşlarınla kavga mı ettin” diye karşılandığı ve çocuğun ise açılışa gittiğini söylediği anlar tasvir edilmiş.

TIKLAYIN - Erdoğan, törendeki çocukla kafasına vurarak konuştu!

UykusuzERDOĞANaçılışRecep Tayyip Erdoğan
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