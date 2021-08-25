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Uykusuz dergisinden rektör kapağı

25 Ağustos 2021 21:40

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'dan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Mehmet Naci İnci'ye yer verdi.

Dergi, "Boğaziçili 611 akademisyenden 580'inin "Hayır" dediği Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Rektörü oldu. Üniversite bileşenleri "tepeden inme rektör istemiyoruz." dedi. " notuyla şu karikatürü kapağında kullandı: 

Kapakta Erdoğan'ın atadığı eski ve yeni rektörler yan yana görülüyor. 

Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler tepki göstermişti 

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine rektörlüğe Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atamasına ilişkin olarak, "Üniversitemizin iradesi hiçe sayılarak yapılan bu atamadan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz" çağrısı yaptı. 

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