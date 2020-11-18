Uykusuz dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'reform' sözlerini kapağına taşıdı

Uykusuz dergisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde; ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz" sözlerine kapağında yer verdi.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz dergisi, Erdoğan'ın 'reform' açıklamalarını bu haftaki kapağına taşıdı. Kapakta hakim ve savcıların kendi aralarında 'reform' tartışması yaptığı görülüyor.

Uykusuz'un bu haftaki kapağı şöyle:

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