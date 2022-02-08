Uykusuz'dan Enerji Bakanı Dönmez'e 'elektrik' göndermesi

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında günlerce elektrik verilemeyen Isparta ile açıklamalarıyla gündem olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yer verdi.

Dergi, "90 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da, 70 yaşındaki Ramazan Nazlı yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yaşanan kesintiye ilişkin, "Hakkınızı helal edin" dedi." notuyla bir cenaze törenini resmetti.

Karikatürde Bakan Dönmez'in elektrik kesintisi nedeniyle soğuktan donarak ölen vatandaşın cenaze törenine gelerek "helal olsun" dediği görülüyor.

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