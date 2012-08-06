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Yaşam

Uykusuz 50 yıl

Sağlığı uykusuzluk nedeniyle olumsuz etkilenmeyen Mehmet İnanç son 40 yılda bir kere hastaneye gittiğini söyledi.

06 Ağustos 2012 16:28

Eskişehir'de yaşayan 85 yaşındaki Mehmet İnanç 50 yıldır uyumuyor. Halk arasında 'Uykusuz Mehmet' olarak bilinen İnanç, hayatından çok memnun olduğunu belirtti.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, 1960 yılından bu yana uyumadığını belirten Mehmet dede, "Uykusuzluğum sebebiyle hastanede yattım, Doktorlar sende uyku denen bir şey yok dediler. Bir hemşire nezaretinde küçük yazılmış kağıtta ki yazıları okumam istendi. Yazıyı bir saat okudum, baktım ki benim uyumamı bekleyen yanımda ki hemşire uyumuş, kaldırdım kendisini şaşırdı. Ardından ikinci kez test yaptılar ve beni yüzü koyun yatırdılar ancak bu kez de rahatsızlandığım için ondan vazgeçtiler. Sonunda "uyumuyor" diye rapor verdiler.’’ dedi.

 

 

'Mehmet İnanç: Allah herkese uykusuzluk nasip etsin'

 
 
Gözleri açıkken bir dakika daldığını ama yine uyuyamadığını belirten İnanç, ''Bol bol kitap okurum, namaz kılarım. Halimden çok memnunum. 40 yıldan bu yana bir kez safra kesesi ameliyatı için hastaneye gittim, o günden bugüne ne hastaneye gittim, ne de ilaç kullandım. Allah herkese uykusuzluk nasip etsin. Çok faydalı bir şey" dedi.

 

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