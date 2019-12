Uyku sorunlarına 5 doğal çözüm

Gece yastığa başınızı koyar koymaz deliksiz bir uykuya dalabiliyorsanız, ne mutlu size. Ama eğer siz de çoğumuz gibi uyuyabilmek için yatakta kıvranıyor ve koyun saymanın da bir fayda sağlamayacağını biliyorsanız, belki çözümü doğal yöntemlerde bulanların hikayeleri size yol gösterebilir.



Akupunktur



Y.N. - 30 yaşında (Halkla İlişkiler Uzmanı)



Sorun: “Yaklaşık 2 yıldır geceleri birkaç kez uyanıyordum. Bazen de uykum kaçıyor ve tekrar uykuya dalmakta güçlük çekiyordum. Özellikle işlerimin yoğun olduğu dönemlerde, zihnimi ertesi gün bitirmem gereken dosyalarla meşgul ettiğim için uyumakta güçlük çekiyordum. Ben de, bir arkadaşımın tavsiyesi ile akupunktur yönteminden yararlanmaya karar verdim.”



Neler oldu?



Doktorum ilk olarak genel sağlık durumum, önceden geçirdiğim hastalıklar, adet düzenim, kullandığım ilaçlar ve beslenme alışkanlıklarım hakkında sorular yöneltti. Ayrıca geçmişte ruhsal bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığımı sordu ve bu dönemdeki psikolojik yakınmalarım hakkında bilgi edindi. Ardından sorularını bu kez uyku problemim üzerine odakladı: Uykuya dalmakta mı güçlük çekiyordum, yoksa sürdürmekte mi? Sabah uykumu almış olarak mı kalkıyordum? En önemlisi de, bu sorunum günlük hayatımı nasıl etkiliyordu?



Bu ilk değerlendirmenin ardından sıra akupunktur uygulamasına geldi. Doktorum, özellikle karın, bacak ve sırt olmak üzere, vücudumun çeşitli bölgelerine; akupress (akupunktur noktalarına parmaklarla basınç uygulanması) ve iğnelerin vücuda batırılmasında oluşan bir kombinasyon uyguladı. İğneler vücuduma batırılırken canım hiç yanmadığı gibi, akupress sonrasında kendimi çok rahatlamış ve hafiflemiş hissettim. Yarım saat süren seansın ardından iğneler vücudumdan çıkartıldı.



Terapiden sonra yaklaşık bir hafta boyunca başımı yastığa koyar koymaz uyumaya başladım. Ancak uykusuzluk sorunum tekrar başladığı için akupunktur yönteminden bu kez daha uzun soluklu yararlanmaya karar verdim. Doktoruma göre; uyku problemlerinde, haftada 2 kez olmak üzere 5 – 10 seans yeterli geliyormuş.



Nasıl etki ediyor?



Dr. Asil Onay – Medikal Estetik Hekimi



Vücudun çeşitli yerlerine minik iğnelerin batırılarak enerji akımının düzenlenmesi esasına dayanan akupunkturun, serotonin üretimini artırdığına inanılıyor. Bilindiği gibi, serotonin uykuya dalmadan önce rahatlamanızı sağlayan bir nörotransmitter. Journal Of Traditional Chinese Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre; insomniadan (yeterli sürede ve dinlendirici uyku uyuyamama hastalığı) yakınanların yüzde 59’u, bir hafta düzenli olarak yapılan akupunkturdan sonra normal uyku düzenine kavuşmuşlar.



Bu yöntemde vücudun belirli noktalarına uygulanan iğneler sayesinde yapılan uyarılarla, organizmanın hemen her yerine ulaşabilecek mesajlar iletiliyor. Beyin bu uyarıyı alıyor ve uygun nörotransmitterleri salgılamaya başlıyor. Böylelikle sizi uykuya hazırlamış oluyor.



Yeni uyku pozisyonu



Z. S. - 27 yaşında (Mimar)



Sorun: “Akşamları, işyerimden evime ancak 2 saatte ulaşabiliyorum. Böyle olunca da, akşamları saat 21.00’den önce sofraya oturamıyor ve çok yorgun olduğumda bile uykuya dalmakta güçlük çekiyordum. Çünkü yatağa uzanır uzanmaz yediklerim hemen yemek borusuna kaçıyor, bu da saatlerce uykusuz kalmam anlamına geliyordu. Ben de internete girdim ve bazı sağlık sitelerinden reflü sorunu olanların sol tarafa dönük uyumaları gerektiğini öğrendim.



Neler oldu?



Sırtüstü yatmayı her zaman için en rahat pozisyon olarak görmüştüm. Ancak sonrasında fark ettim ki, geç saatlerde yemek yediğimde, bu pozisyonda uyuduğum takdirde göğüs bölgemde oluşan yanma ve ağrı şiddetini daha da artırıyor. Sola doğru yattığım ilk gece sindirim sistemimle ilgili az da olsa sorun yaşadım. Bu pozisyonda kendimi rahat hissetmeme rağmen uykuya dalmam da bir saat sürdü. Birkaç gece sola dönük pozisyonda uyumak için vücudumu eğittim. Beş gece sonrasında uykuya çok daha kısa sürede dalmaya başladım. Artık reflü ile ilgili şikayetlerim azaldı ama biliyorum ki deliksiz bir uyku için akşamları daha hafif yemem gerekiyor.



Nasıl etki ediyor?



Dr. Ahmet Uslu İç Hastalıkları Uzmanı



Sol tarafa dönük yatmak, akşamları geç saatte yemek yiyenler için ideal. Çünkü bu pozisyon sindirim sistemine yardımcı oluyor. Philadelphia’daki Graduate Hastanesi’nde yapılan bir çalışmaya göre; sol tarafa dönük yatmak yemek borusundaki asidin daha hızlı temizlenmesini sağlayarak reflü nedeniyle uykudan uyanma ihtimalini azaltıyor. Reflü ile baş edebilmek için yemekten 2 saat önce besin almamaya özen gösterin. Çünkü, midenin içeriğini boşaltma süresi yaklaşık 2-3 saat sürüyor.



Boş bir mideyle yatmak ise reflü oluşma riskini en aza indiriyor. Eğer bu mümkün değilse, yemeklerden sonra bir süre yatağa uzanmayın. Ayrıca yatış pozisyonunuza da dikkat edin. Örneğin, vücudunuzun üst kısmı ile başınızın yüksekte olmasını sağlayın. Bunun için yastık sayısını artırabilir veya yatağın baş kısmını yükseltebilirsiniz. Ayrıca sol tarafa dönük yatmak da reflü şikayetlerini hafifletebiliyor.



Refleksoloji



S. A – 32 yaşında (Ev hanımı)



Sorun: “Regl öncesi dönemlerde adeta patlamaya hazır bir bombaya dönüşüyor ve aşırı gergin olduğum için geceleri rahat uyuyamıyordum. Okuduğum bir dergide, refleksoloji terapisinin bu tür sorunlarda da etkili olabileceğini öğrendim. Bunun üzerine ben de şansımı denemeye karar verdim.”



Neler oldu?



Seans sırasında, refleksoloji uzmanı bana uyku düzenim hakkında çeşitli sorular yönelttikten sonra, bu yöntemin sakinleşmem ve daha iyi uyumamda nasıl bir rol üstlendiğini anlattı. Ardından, çok güzel kokan aromatik yağlar da kullanarak, ayaklarımın belirli refleks noktalarına baskı ve ovma yoluyla, yarım saati aşkın bir süre masaj uyguladı. Bastırdığı bölgelerin bazılarında acı duymuş olsam da, seans sonrasında kendimi çok rahatlamış hissettim. Terapistim ilk 4-5 seans haftada bir, ardından 15 günde bir geldiğim takdirde

uykusuzluk sorunumun büyük oranda hafifleyeceğini söyledi.



Nasıl etki ediyor?



Asil Onay - Medikal Estetik Hekimi



Refleksoloji’de, hastalıkların enerjinin vücudun belli bir yerinde bloke olmasından kaynaklandığı tezi yatıyor. Ayaklarımızda; tüm organ ve sistemlerimize karşılık gelen yansıma noktaları var ve bunlar beden anatomimizin aynası olarak kabul ediliyor.



Özel el ve parmak teknikleriyle, ayaklarımızdaki bu refleks noktalarına uygulanan baskı ve ayak döndürme veya çevirme hareketleri, belli bölgelerde bloke olan enerjiyi çözerek bedenimizin iyileşme gücünü yeniden harekete geçiriyor. İçsel enerjiyi yeniden dengeleyen refleksoloji, düzenli olarak uygulandığında, fiziksel ve zihinsel olarak gevşemenizi sağlıyor. Böylece gece uyku problemlerinin hafiflemesine katkıda bulunuyor.



Sabah egzersizi



F. M. - 30 yaşında (Öğretmen)



Sorun: “Geceleri en az 3 kez uyanıyordum. Bir arkadaşım, sabahları düzenli olarak yapacağım egzersizin uyku düzenime iyi geleceğini söylemişti. Ben de sabah uyanır uyanmaz soluğu sokakta alıverdim.”



Neler oldu?



Pazartesi sabah saat 07.00’de 40 dakika boyunca tempolu bir şekilde yürüdüm. Bunu, çarşamba ve cuma günleri 40’ar dakikalık koşular izledi. Sabahları düzenli egzersiz yapmak, güne çok daha enerjik başlamamı sağladığı gibi işyerinde konsantrasyonumu da artırdı. Artık kendimi gün boyunca iyi hissettiğim için uykuya daha rahat dalıyorum. Geceleri de eskisi gibi sık uyanmıyorum.



Nasıl etki ediyor?



Tansu Mehmet - Spor Eğitmeni



Amerikalı bilim adamları, her sabah en az 30 dakika egzersiz yapan kadınların, hareketsiz bir yaşam süren kadınlara nazaran uykuya dalmakta daha az sorun yaşadıklarına dikkat

çekiyorlar.



Çünkü, sabahları düzenli olarak uygulanan egzersizler, vücudun biyolojik saatinin tekrar ritmik bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca vücut spor yaparken mutluluk hormonu olan endorfin salgılamaya başlıyor. Bunların sonucunda kendimizi gün boyunca daha enerjik ve mutlu hissediyoruz. Bu ruh halimiz de uyku düzenimizi pozitif yönde etkiliyor.



Reiki



H.P. - 31 yaşında (Bankacı)



Sorun: “Son zamanlarda oldukça stresli günler geçirdiğim için geceleri gözüme uyku girmez olmuştu. Ben de Reiki şifası ile uyku sorunuma bir çözüm bulabilirim umuduyla kendimi

“yaşam enerjisi” seanslarında buluverdim. “



Neler oldu?



Reiki 1 inisiyasyonu almaya karar verdiğimde önce bir gün süren seminere katıldım. Ardından reiki mastırı yapmış olan bir uzman ellerini bedenim üzerinde gezdirerek Reiki’ye uyumlanmamı sağladı. Bu yöntemi uygulamak hiç de zor değil. Şifa bulmak için yapmanız gereken şey, öncelikle aklınızdan reiki ile şifa enerjisini geçirmek. Ardından da ellerinizi bedeninizin belirli bölgelerine değdirmek veya 10 santim kadar uzakta tutmak.



Bu sırada hiçbir şey düşünmemeli ve Reiki enerjisine kanalize olmalısınız. Her gün yaklaşık bir saat boyunca uyguladığım Reiki hayata daha pozitif bakmama, sakinleşmememe ve duygusal dengemi kurmama yardımcı oldu. Ruhsal sorunlarımın hafiflemesi de tabi ki uyku düzenime pozitif yönde yansıdı. Artık, yatağa girdikten kısa bir süre sonra uykuya dalıyor ve sabaha kadar deliksiz uyuyabiliyorum.



Nasıl etki ediyor?



Işık Kırgız- Doğal Terapi Uzmanı



İlk kez Japonya’da 1920 yılında kullanılmaya başlanan Reiki; canlandıran, güçlendiren, rahatlatan ve şifa veren bir enerji. Psikolojik sorunların pek çok fiziksel hastalığın nedeni olduğunu artık hepimiz biliyoruz.



İşte Reiki, enerji kanallarımızda bu problemler sonucu meydana gelen tıkanıklıkların açılmasını sağlıyor. Böylece engellenmiş olan enerji vücutta kolayca akmaya başlıyor. Bunun sonucunda bedeninizin kendini iyileştirme yeteneği tekrar güçleniyor ve ruhsal ya da fiziksel sorunlarınız hafiflemeye başlıyor. Bedeniniz şifaya kavuşunca da uyku düzeniniz normal ritmine dönüyor.



(FORMSANTE)