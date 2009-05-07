Uyku apnesine ameliyatsız çözüm yöntemi

Yıldız, dünya çapında tanınan 20 kulak burun boğaz uzmanının katılacağı sempozyumun iki gün süreceğini belirterek, "Sempozyum bugün başladı. Ben yarın bir sunum yapacağım. Sunumumda, uyku apnesi olmaması için üretilen çene protezinin geliştirilmiş halini anlatacağım" dedi.Kendi geliştirdiği protez ile gece uykularında nefes kesilme olarak bilinen uyku apnesi yaşayan insanların bu sorunlarının çoğu zaman ameliyata bile gerek kalmadan çözülebildiğini ifade eden Yıldız, "Benim asıl uzmanlık alanım aslında radyo frekans tedaviler. Ancak bu cihazı da geliştirdim. Daha küçük ve ağız içinde daha rahat. Eski cihazlara oranla kullanımı daha konforlu ve basit. Bunu takınca damak ve dişler 5 santimetre ileriye giderek dili rahatlatıyor ve nefes kesilme olmuyor" şeklinde açıklamada bulundu.Yaklaşık 30 yıldan bu yana Almanya'da muayenehanesi olduğunu kaydeden Yıldız, yoğun talep üzerine yakın zamanda İstanbul'da da bir muayenehanede hasta kabul edeceğini sözlerine ekledi.