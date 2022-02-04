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Uygur Türklerinden İstanbul'da Pekin Kış Olimpiyatları protestosu

"Müslümanlar uyumaz, kardeşlerinin yanında durur"

04 Şubat 2022 21:41

Çin'deki Müslüman Uygur toplumundan bir grup İstanbul'da toplanarak Türkiye'nin Pekin'de başlayan Kış Olimpiyat Oyunları'nı boykot etmesi çağrısında bulundu. Çin'in İstanbul Konsolosluğu'na doğru yürüyen protestocular olimpiyat katılımcılarından da etnik azınlıklara yönelik uygulamalar karşısında seslerini yükseltmelerini istedi.

Ellerinde Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını temsil eden mavi-beyaz bayraklar tutan protestocular Boğaz'da toplanarak konsolosluğa doğru harekete geçti. Yürüyüş sırasında "Çin soykırımı durdur", "Müslümanlar uyumaz, kardeşlerinin yanında durur" şeklnde sloganlar atarken bir süre yolu kapatan protestocular konsolosluğa çıkan yokuşu tımanırken polisle tartıştı.

"Karda değil kanda yapılıyor"

Euronews'in haberine göre protestoculardan 26 yaşındaki Abdullah Mudinoğlu Reuters haber ajansına "Bu olimpiyatlar kar değil kan üzerinde yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Babasını tarihçi olduğunu ve yazdığı makale ve kitaplar yüzünden hapse atıldığını ve 2017'den bu yana kendisinden haber alamadığını belirten 28 yaşındaki Sufinur Ömercan da "Biz olimpiyatların Uygurlara karşı soykırım işlenen bu yerde yapılmasına tamamen karşıyız" diye konuştu.

Doğu Türkistan Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan protestoculara seslenerek "İnsanlığa Kış Olimpiyatlarını boykot etmeleri ve izlememeleri, sporculara ve katılımcılara da bu kanlı oyunlarda yer almamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Soykırım suçlaması

Birleşmiş Milletler uzmanları ve insan hakları grupları yaklaşık bir milyon Uygur Türkünün ve diğer Müslüman azınlıkların 2016'dan bu yana Şincan'daki çalışma kamplarında tutulduğunu bildiriyor.

İngiltere'de Çin'in Uygur halkına yönelik hak ihlallerine ilişkin delilleri değerlendiren bağımsız bir mahkeme, Çin hükümetinin Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardı. Fransa Meclisi de Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlallerini “soykırım" olarak tanıdı.

Suçlamalar ilk gündeme geldiğinde bu kampların varolmadığını iddia eden Çin kanıtların ortaya çıkması üzerine bu yerlerim mesleki eğitim kampı olduğunu ve aşırılıkla mücadele için tasarlandığını ileri sürüyor.

Geçen ay 19 Uygur Türkü karşı bir Türk savcı harekete geçerek Çinli yetkililer hakkında soykırım, işkence, tecavüz ve insanlığa karşı suç işşlemekte dolayı suç duyurusunda bulunmuştu.

Pekin'deki Kış Olimpiyatlarını Çin'in Uygur politikası dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya ve Danmarka gibi bazı ülkeler boykot ediyor.

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