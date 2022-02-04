Uygur Türklerinden İstanbul'da Pekin Kış Olimpiyatları protestosu

Soykırım suçlaması

Birleşmiş Milletler uzmanları ve insan hakları grupları yaklaşık bir milyon Uygur Türkünün ve diğer Müslüman azınlıkların 2016'dan bu yana Şincan'daki çalışma kamplarında tutulduğunu bildiriyor.

İngiltere'de Çin'in Uygur halkına yönelik hak ihlallerine ilişkin delilleri değerlendiren bağımsız bir mahkeme, Çin hükümetinin Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardı. Fransa Meclisi de Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlallerini “soykırım" olarak tanıdı.

Suçlamalar ilk gündeme geldiğinde bu kampların varolmadığını iddia eden Çin kanıtların ortaya çıkması üzerine bu yerlerim mesleki eğitim kampı olduğunu ve aşırılıkla mücadele için tasarlandığını ileri sürüyor.

Geçen ay 19 Uygur Türkü karşı bir Türk savcı harekete geçerek Çinli yetkililer hakkında soykırım, işkence, tecavüz ve insanlığa karşı suç işşlemekte dolayı suç duyurusunda bulunmuştu.

Pekin'deki Kış Olimpiyatlarını Çin'in Uygur politikası dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya ve Danmarka gibi bazı ülkeler boykot ediyor.